MasterChef'te ilginç diyalog: 'Şefim benim evim oraya uzak'

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MasterChef 2021'in yarışmacılarından Tunahan Ak, yarışmanın final gecesinde MasterChef'in oluşturduğu iş imkanlarının konuşulduğu anda söz alarak kendisine iş teklifi gelmediğini belirtti. Bunun üzerine Mehmet Şef ise kendisiyle birlikte çalışabileceğini ifade ederek açık iş teklifinde bulundu. Tunahan Ak, bu teklifi evinin uzak olduğu gerekçesiyle reddetti. İşte, o diyalog

MASTERCHEF TUNAHAN: ŞEFİM EVİM ORAYA UZAK

Tunahan Ak'ın ''Ben işe falan girmedim. Bana hiç iş teklifi gelmedi, anlamadım bunu. İşsizim, 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bunu da bildireyim. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya videolar çekiyorum.'' sözleri üzerine Mehmet Yalçınkaya, ''Sana iş teklifi gelmedi mi? Benimle çalışırsın'' yanıtını verdi. Tunahan Ak, büyük teklife ''Şefim benim evim oraya uzak'' sözleriyle karşılık verince, Mehmet Yalçınkaya, ''Ben iş teklifimi yaptım'' diyerek konuyu kapattı.