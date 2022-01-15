MasterChef'te ilginç diyalog: 'Şefim benim evim oraya uzak'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Cezalandırma operasyonları başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Cezalandırma operasyonları' başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi#Terörle Mücadele
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildiİstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi#Tantuni
Djokovic gözaltına alındı Son mahkeme...Djokovic gözaltına alındı! Son mahkeme...#Novak Djokovic
Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılıkYargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktıBursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı#Kadın Cinayeti
Böyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlılarıBöyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlıları#Stromatolitler
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldıİki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı#Whitney Houston
Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatıSahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı#Kumköy Sahili
Sahneye külotla çıkmasınlar demişti... Gonca Vuslateriden İzzet Yıldızhana montlu gönderme'Sahneye külotla çıkmasınlar' demişti... Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a montlu gönderme#Gonca Vuslateri
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#2021 Masterchef
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

MasterChef'te ilginç diyalog: 'Şefim benim evim oraya uzak'

#Masterchef#Masterchef Tunahan#Masterchef Tunahan Kimdir
MasterChefte ilginç diyalog: Şefim benim evim oraya uzak

MasterChef final gecesinde heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmasının birincisi ve şampiyonunun belirlendiği gecede yaşanan ilginç diyalog dikkat çekti. Mehmet Şef ile bu seneki yarışmacılardan Tunahan Ak arasında geçen iş teklifi diyalogu izleyicileri ilginç anlara tanıklık ettirdi. Mehmet Şef'in iş teklifini değerlendiren Tunahan Ak, 'Evim oraya uzak' yanıtını verdi.

Haberin Devamı

MasterChef 2021'in yarışmacılarından Tunahan Ak, yarışmanın final gecesinde MasterChef'in oluşturduğu iş imkanlarının konuşulduğu anda söz alarak kendisine iş teklifi gelmediğini belirtti. Bunun üzerine Mehmet Şef ise kendisiyle birlikte çalışabileceğini ifade ederek açık iş teklifinde bulundu. Tunahan Ak, bu teklifi evinin uzak olduğu gerekçesiyle reddetti. İşte, o diyalog

MASTERCHEF TUNAHAN: ŞEFİM EVİM ORAYA UZAK

Tunahan Ak'ın ''Ben işe falan girmedim. Bana hiç iş teklifi gelmedi, anlamadım bunu. İşsizim, 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bunu da bildireyim. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya videolar çekiyorum.'' sözleri üzerine Mehmet Yalçınkaya, ''Sana iş teklifi gelmedi mi? Benimle çalışırsın'' yanıtını verdi. Tunahan Ak, büyük teklife ''Şefim benim evim oraya uzak'' sözleriyle karşılık verince, Mehmet Yalçınkaya, ''Ben iş teklifimi yaptım'' diyerek konuyu kapattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef#Masterchef Tunahan#Masterchef Tunahan Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil