MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte bu gece yaşananlar!

MasterChef Türkiye’de bu akşam heyecan dolu dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları geride kaldı. Oylama sonucunda dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. İşte, MasterChef'te bu gece yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 5. haftasındaki 3. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalan kırmızı takımın yapacağı yemekte kullanacağı ana malzeme kızılcık olarak belirlendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Verilen yemeği, istenilen sürede en iyi şekilde hazırlayan yarışmacı Eray oldu. Bir önceki bireysel dokunulmazlık oyununu da kazanan Eray bu kez potaya haftanın beşinci eleme adayı olarak da Tanya'yı gönderdi.

ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Kırmızı takım yarışmacıları tarafından yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Berker haftanın 6. eleme adayı olarak potaya gitti.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı alan Eray, eleme adayı olarak Sefa'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada diğer eleme adayı da Selin oldu.

MasterChef'in önceki dokunulmazlık oyununda eleme adayları Serhat ve Özgül olarak belirlenmişti.