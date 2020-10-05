MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim!

MasterChef Türkiye'de bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunlarından sonra eleme adayı olan 6 isim elenmemek için kıyasıya yarışırken gecenin sonunda yarışmaya ve hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte, elenen o isim...

MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara "Demirhindi" verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Esra, Uğur ve Eray olarak açıklandı.

ELEME FİNALİNE KİMLER KALDI?

Final eleme oyununda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin özel tarifi olan "Balık Ekmek" oldu.

MasterChef Türkiye'den elenecek 7. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Didem, Duygu ve Sefa'nın, Danilo Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.

Yapılan oylama sonrası elenen isim Duygu oldu.