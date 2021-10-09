MasterChef yeni bölüm ne zaman? Elenen isim belli oluyor! İşte MasterChef Türkiye 87. yeni bölüm fragmanı

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MasterChef'te eleme heyecanı için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye 10 Ekim Pazar akşamı eleme mücadelesi ile yayınlanacak. Kırmızı takımdan 6 ismin eleme potasına girdiği yarışmada, veda eden isim belli olacak. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 87. yeni bölüm fragmanında eleme turunda tezgah başına geçen yarışmacıların iddialı sözleri dikkat çekti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de bu pazar eleme heyecanı yaşanacak. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri dökecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

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Yarışmanın perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, gecenin sonunda eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi.

Kırmızı takımda daha sonra gerçekleşen konseyde ise 6. aday kesinleşti. En çok oyu alan Dilara MasterChef'te 6. aday olarak seçildi. Böylece perşembe akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara oldu.