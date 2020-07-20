MasterChef Türkiye yarışmacı adayı Hasan'ın hayat hikayesi duygulandırdı

MasterChef yarışmacı adaylarından Hasan, 'ne için buradasın' sorusu üzerine manevi bir abisi olduğunu ve onu gurulandırmak için yarışmaya geldiğini söyledi. Mehmet Burak Yalçın adında bahsettiği manevi abisini 7 yaşında Mardin'de tanıdığını sözlerine ekleyen Hasan, şeflerin yaptığı sürpriz karşısında göz yaşlarını tutamadı.

Mehmet Şef'in mesleğe nasıl başladın sorusunu yanıtlayan Hasan, 'Annem rahatsız olduğu için kardeşlerime ben yemek yapmak zorunda kaldım. Öyle olunca kardeşlerim de yaptığım yemekleri beğendi ve ben de bu mesleği seçmek istedim. Diyerek ahçılığa nasıl başladığını anlattı

Somer Şef'in 'şef olmanda mı katkısı oldu' sorusu üzerine manevi abisi hakkındaki düşüncelerini anlatan Hasan, 'hayatımdaki herşeyi, okumamı ona borçluyum' dedi ve bir parkta çalıştığını ve ayakkabı boyadığını anlatan Hasan tam hatırlamadığı anıları arasında bir köşede ağlarken tanıdım 'Burak ağabey'i diyerek tanışma hikayelerini anlattı. 7 Yaşında Burak'ın yanında yaşamaya başlayan Hasan 11 yıldır birlikte yaşadıklarını sözlerine ekledi. Abisinin yayına gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan, 'Onu görmek bile bana yetiyor' dedi ve şefler sözü Mehmet Burak Yalçın'a bıraktı. Özel bir hastanede ortopedi uzmanı olarak çalıştığını söyleyen Burak Yalçın, uzmanlığını bitirdikten sonra mecvburi hizmet için Nusaybin'e gittiğini söyleyen Yalçın, Nusaybin'de bulunan hastanenin çay bahçesinde doktorlar olarak gittiklerin ve orada zaman geçirdiklerini söyledi. Hasan'ın o zaman ilkokula gittiğini ve bir şeye canının sıkkın olduğunu ve ağladığını söyleyen Yalçın, oturup çay içtik ve sohbet ettik dedi. Mehmet Burak Yalçın ben özellikle ağlayan bir çocuk gördüğümde dayanamayan biriyim. Hasan ile tanışmamızda bu şekilde oldu dedi.

Duygusal anlar yaşanan stüdyo da Somer şef Doktor bey, Hasan'a neden mutfaktasın neden buradasın diye sorduğumuzda, kendimi kanıtlamam gereken ve yaptıklarının boşa gitmediğini göstermek istediğim bir ağabeyim var demişti. Biz sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Bir insanın hayatına ne güzel ne kadar mütevazice dokunduğunuzu burada görüyoruz. İyi ki sizin gibi insanlarımız var dedi..