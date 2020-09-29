MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında? Serhat Doğramacı ile ilgili bilgiler

MasterChef Serhat ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Serhat Doğramacı yarışmanın iddiaları isimler arasında yer alıyor. Bu hafta mavi takımın kaptanı olan Doğramacı kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros’u seçti. İşte aşçılık mesleğinde deneyimli olan 23 yaşındaki MasterChef Serhat ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Yarışmanın başlarında Serhat Doğramacı, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini dile getirdi.