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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sergen Özen hakkında merak edilenler

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MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sergen Özen hakkında merak edilenler

MasterChef Sergen, ana kadroya giren son yarışmacı oldu. Sergen Özen yedekler arasında yapılan yarışmayı kazanarak 16. Yarışmacı olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte esprili tavrı ile dikkat çeken başarılı yarışmacı Sergen hakkında merak edilenler

MasterChef 2021 yarışmacıları arasında yer alan Sergen Özen başarılı performansı ve esprili tavrı ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. İzleyiciler MasterChef Sergen’in kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. Köfte üzerine bir dükkanı bulunan Sergen yarışmaya Tekirdağ’dan katılıyor.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

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