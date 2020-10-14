MasterChef Sefa kaç yaşında, nereli? MasterChef Sefa Okyay Kılıç hakkında bilgiler

Sefa Okyay Kılıç, MasterChef 2020 yarışmacı arasında bulunuyor. Bu hafta kırmızı takım kaptanı olan Sefa’nı nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Sefa, Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.