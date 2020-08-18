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Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

MasterChef Sedat kimdir, nereli? Sedat Tuncer ile ilgili bilgiler

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MasterChef Sedat kimdir, nereli? Sedat Tuncer ile ilgili bilgiler
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MasterChef Sedat esprili kişiliği ile dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. MasterChef 2020’nin ilk 16 yarışmacısı arasında bulunan Sedat Tuncer bu hafta kırmızı takımda yarışıyor. Peki Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında? İşte 13 yıldır mesleğin içerisinde bulunan MasterChef Sedat ile ilgili bilgiler…

MasterChef Sedat ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yarışmanın sevilen isimleri arasında bulunan Sedat Tuncer bu hafta kırmızı takımda yarışıyor. 32 yaşında olan MasterChef Sedat yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında olan Sedat Tuncer 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı aslen Kastamonulu. 13 yıldır mesleğin içerisinde bulunan Tuncer, bir catering firmasında aşçılık yapıyor.

Sedat Tuncer; Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvendiğini söyledi.

Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu’ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer, MasterChef 2020’nin ilk 16 yarışmacısı arasında bulunuyor.

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