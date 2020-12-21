MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Özgül Coşar hakkında bilgiler
MasterChef Özgül merak edilen isimler arasında bulunuyor. Özgül Coşar, MasterChef’te ilk dörde kalan isimler arasında yerini aldı. Dün akşam oynanan yarışta Eray ile ikiye kalan başarılı isim yarışmaya devam eden isim oldu. Peki MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler
MasterChef’te ilk dörde giren yarışmacılar arasında Özgül Coşar da bulunuyor. MasterChef Özgül takım kaptanlığındaki başarıları ile dikkat çekmişti. 36 yaşında olan yarışmacının eşi Emrullah Coşar da geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılmıştı. İşte Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu ve profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almış olan MasterChef Özgül hakkında bilgiler
MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?
Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır. Özgül Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.
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