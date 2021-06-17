MasterChef ne zaman başlayacak? İşte MasterChef 2021'den son bilgiler

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu olmuşken, yarışmadan ilk tanıtım yayınlandı. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi sorgulanıyor. İşte, MasterChef 2021'den son bilgiler...

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın isimlerinin yazılı olduğu koltuklar görülüyor.

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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