MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef 2021 ana kadro 10. yarışmacı oldu!

MasterChef final turu ikinci grubunun son yarışmacısı seçimi için şefler yarışmacılardan zerdeli sütlaç ve ana ürün "demirhindi" olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. Şeflerden tam not alan Hasan, MasterChef ana kadro 10. yarışmacı oldu. MasterChef Hasan’ın hayatıyla ilgili detaylar merak edilirken, yarışmanın takipçileri MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte MAsterChef Hasan Biltekin hakkında merak edilen her şey…

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirli. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin, genç yaşına rağmen çok sayıda yemek yarışmasına katılmış ve bu yarışmalardan çok sayıda madalya ile kupa almıştır.

MasterChef'e 2 kez katılan Hasan, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti. Bu yıl MasterChef ana kadroya 10. Yarışmacı olarak girmeye hak kazanan Hasan’ın nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Yaklaşık 2 haftadır devam eden MasterChef eleme turunda dokuz yarışmacı kadroya girmeyi garantiledi. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu.

8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya giren yarışmacılar ise Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal, Görkem Demiral olarak belirlendi.

Yedek kadroya giren yarışmacılar ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.

En lezzetli yemek tarifleri burada