MasterChef Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacılarından olmayı başardı

MasterChef Türkiye 2021’de bu sezon iki grupta final turu gerçekleştiriliyor. Final turunda 10 yarışmacı seçilecek ve MasterChef ana kadro belirlenmiş olacak. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ilk grupta en iyi tabakları çıkararak ana kadroya giren 5 yarışmacıyı seçmişti. İkinci grupta ise Şükrü’nün ardından 9 Ağustos'ta ana kadroya giren isim Hamza Mercimek oldu. Peki MAsterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

Hamza Mercimek, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında iddialı tavırları ile öne çıkıyor. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef Hamza kim, aslen nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte, MasterChef Hamza Mercimek hayatı...

Düellolarda jürinin dikkatini çeken Hamza Mercimek 24 yaşında. İstanbul'dan yarışmaya katılan Hamza, aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Hamza Instagram hesabı ise @hamzamercimekk.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2021'de ilk 7 yarışmacı açıklandı. Ana kadrodaki yarışmacılar:

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek

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