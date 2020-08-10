MasterChef Gülşah kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 Gülşah Suna ile ilgili bilgiler

MasterChef Gülşah merak edilen isimler arasında yerini aldı. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmış, ancak yemeğinde yer alan köfteleri koymayı unuttuğu için elenmişti. Peki MasterChef Gülşah kimdir, kaç yaşında? İşte 28 yaşındaki Gülşah Suna ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.