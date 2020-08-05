MasterChef Furkan kimdir nereli kaç yaşında? Mustafa'ya benzetildi!

MasterChef Furkan, yarışmanın en genç yarışmacılarından olmasına karşın 6 yıllık geçmişi ile dikkat çekiyor. Özgüveni yüksek bir karakter olması nedeniyle kendinden emin konuşmalar sergileyen Furkan Yalçın, geçtiğimiz yıl sürekli olarak stüdyodan kovulan Mustafa ile benzer bir kadere ortak oldu. Sezonunun başlamasının üzerinden daha birkaç hafta geçmişken iki kez stüdyodan kovulan MasterChef Furkan, biyografisi ile de merak konusu oldu. Peki, MasterChef Furkan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler. MasterChef Furkan Yalçın final turunda ilk 16 arasına girebilmek için mücadele ediyor.