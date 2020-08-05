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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 12:44,

MasterChef'te gerilim! Mehmet Şef çıldırdı, yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

MasterChef'te 16 yarışmacının belirleneceği final turu elemeleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ilk 16'ya girmeye hak kazanan ikinci isim de belirlendi.

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Şefler, yarışmacı olabilmek için karşı karşıya gelen 13 isimden çökertme kebabı yapmasını istedi. 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan adaylar arasında 6 kişi sonraki tura geçti.

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Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav bir üst tura çıkmaya hak kazanan 6 yarışmacı arasına adını yazdırdı.

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25 dakikalık 'Yaratıcılık' turunun sonunda Duygu Acarsoy, önlüğü kazanarak MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.

5YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK GERGİNLİK
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YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK GERGİNLİK

MasterChef'in yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme Mehmet Şef ve Furkan arasındaki gerilim damga vurdu.

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Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, genç aşçı adayının kendisine verdiği cevap ile çılgına döndü.

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'2 dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık!' diyen Mehmet Yalçınkaya, Furkan'ı stüdyodan kovdu.

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MasterChef'te gerilim! Mehmet Şef çıldırdı, yarışmacıyı stüdyodan kovdu

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