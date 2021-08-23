MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Polat hakkında bilgiler
MasterChef Fatma ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef’in birinci grubunda ana kadroya çıkan ilk isim olan Fatma Polat, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları
Fatma Polat, MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden biri. İlk 16 arasına kirazlı mantı yaparak dahil olan MasterChef Fatma, 38 yaşındadır. İşte detaylar
MASTERCHEF FATMA KİMDİR?
MasterChef’in ilk grubunda ana kadroya ilk çıkan isim olan Fatma Polat 38 yaşında ve aslen Sivaslıdır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Fatma Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Boksla ilgilenen yarışmacı, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.