MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Polat hakkında bilgiler

Fatma Polat, MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden biri. İlk 16 arasına kirazlı mantı yaparak dahil olan MasterChef Fatma, 38 yaşındadır. İşte detaylar

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

MasterChef’in ilk grubunda ana kadroya ilk çıkan isim olan Fatma Polat 38 yaşında ve aslen Sivaslıdır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Fatma Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Boksla ilgilenen yarışmacı, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

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