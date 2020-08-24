MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli Yemekteyiz'e de katılmış

MasterChef Esra Tokelli merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Tokelli, daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına katılmış ve birinci olmuş. İşte 41 yaşındaki MasterChef Esra ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

Esra Tokelli, geçtiğimiz hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alarak, eleme potasına giren isimlerden oldu ve son yarışa kaldı. Son yarışta Sedat’ı geçerek yarışmada kalmaya hak kazandı.