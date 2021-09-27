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Masterchef Emre kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Büber hakkında merak edilenler

#Masterchef Emre#Masterchef#Emre Büber
Masterchef Emre kimdir, nereli, kaç yaşında Emre Büber hakkında merak edilenler

MasterChef Emre merak edilen yarışmacılar arasında bulunuyor. Yarışmada ana kadroda yer alan Emre Büber’in hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef Emre kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yarışmaya Avusturya’dan katılan, Bünyamin Cafer isimli bir oğlu olan Emre hakkında bilgiler

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Emre Büber, MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden biri. Başarılı yarışmacı yaptığı tabaklar ve yarışmacılar ile girdiği diyaloglarla gündemde oluyor. Yarışmaya Avusturya’dan katılan Emre Büber 26 yarışında ve bir oğlu bulunuyor.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Yaptığı tabaklar ile dikkat çeken Emre Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor. Aslen Konyalı olan Büber, 26 yaşında. MasterChef Emre alaylı aşçı olarak çalıştığını ve yaklaşık 4 yıldır bu meslekte olduğunu belirtti.

Ana kadroya dahil olduğu zaman yaptığı açıklamada, ‘Şefim daha önce açık açık belirtmedim. Buraya ilk başta oğlum için geldim, ona örnek olabilmek için. İyi ki de ilk gün yukarıya çıkmamışım. Hiçbir şeyden yılma veya vazgeçme olmadığını ve her zaman başarıya bir gün gidebileceğini göstermiş oldum. En son gün çıktığım için çok mutluyum. Azmimi görmüştür, ilerde o da başarıya ulaşır inşallah. Onu her şeyden çok seviyorum. İsmi Bünyamin Cafer.’ dedi.

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