MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir ile ilgili bilgiler
MasterChef Emir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta eleme potasında olan Emir Elidemir, ilk yarışta yaratıcılık etabında ikinci olarak potadan çıktı. Peki MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? İşte 1994 yılında dünyaya gelen yarışmacı ile ilgili bilgiler…
Emir Elidemir, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta mavi takımda yarışan Elidemir’in yaratıcılık yarışında yaptığı yemek şefler tarafından beğenildi. 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında.
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
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