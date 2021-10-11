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MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Dilara hakkında bilgiler

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MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında MasterChef Dilara hakkında bilgiler

MasterChef Dilara merak edilen yarışmacılardan biri oldu. MasterChef 2021 kadrosunda yer alan Dilara Başaran aslen Tekirdağlı. Geçtiğimiz hafta kırmızı takımda yer alan Başaran, elenmekten son anda kurtulan isimlerden biri oldu. Peki, MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında?

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Dilara Başaran, MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alıyor. İddialı yarışmacı ilk turda levrek yaparak bir üst tura geçmeyi başarmıştı. 1997 doğumlu olan MasterChef Dilara, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı olan Dilara, 1997 yılında doğumlu. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. 15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

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