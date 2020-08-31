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Haber Giriş: 31.08.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında? Berker Başmanav ile ilgili bilgiler

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MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında? Berker Başmanav ile ilgili bilgiler
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MasterChef 2020 yarışmacıları arasında Berker Başmanav’da dahil oluyor. Dün akşam oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya Berk veda etti. Yedeklerden ise Berker Başmanav kadroya katıldı. Peki, MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında? İşte 24 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler…

MaterChef Berker merak edilen isimler arasında bulunuyor. Ana kadro seçmelerinde ilk grupta yarışan ve ilk 8 yarışmacı arasına giremeyen Berker, yedeklerden gelerek MasterChef 2020 yarışmacıları arasına girdi. 24 yaşında olan yarışmacı, aslen Sakaryalı.

MASTERCHEF BERKER KİMDİR?

MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Berker Başmanav 24 yaşında. Sakarya Hendekli olan Berker’in beş yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor. Yarışmacı aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını da aktardı.

Berker Başmanav yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

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