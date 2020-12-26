MasterChef Barbaros kimdir, nereli? Barbaros Yoloğlu’nun eski hali şaşırttı

Barbaros Yoloğlu, MasterChef 2020’nin iddialı isimler arasında bulunuyor. Özellikle yaptığı et yemekleri ile dikkat çeken yarışmacı aslen Samsunlu. Yarışmacı aynı zamanda bir dönem eski hali ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

İŞTE MASTERCHEF BARBAROS’UN ESKİ HALİ

Instagram'da 160 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.