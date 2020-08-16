MasterChef Arem nereli, kimdir? İşte Arem Yüce ile ilgili bilgiler

MasterChef Arem merak edilen isimler arasında yer alıyor. Arem Yüce kimdir, nereli soruları merak ediliyor. MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. Seçmelerde iki aşamalı eleme sistemi uygulanıyor. Birinci aşamayı başarı ile tamamlayan isimlerden olan Arem Yüce yarışmaya Diyarbakır’dan katılıyor.

AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu.