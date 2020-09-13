MasterChef Arem kimdir, nereli? Arem Yüce ile ilgili bilgiler

MasterChef Arem gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Jüri üyeleri arasında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun bulunduğu yarışmaya yedeklerden dahil olan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci.

AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olan yarışmacı, ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu. Elemelerin ardından ilk 16’ya giremeyen Yüce, daha sonra yedeklerden yarışmaya katıldı.