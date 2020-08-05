MasterChef 2020 kim kazandı, ikinci finalist kim oldu? MasterChef son bölümde yaşananlar
MasterChef 2020’de kimin kazandığı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada genel seçmelerin ardından 16’ya giren isimler seçiliyor. İlk yarışmanın kazananı Serhat olmuştu. Dün akşam yapılan yarışların ardından bir kişi daha 16’ya girebildi.
MasterChef’te ikinci finalistin kim olduğu merak ediliyor. MasterChef 2020 kim kazandı sorusu dün akşam yapılan yarışların ardından belli oldu. 4 Ağustos’ta yarışmacılar en iyi çökertme kebabını yapmaya çalıştılar. Şefler patateslerin kibrit ve çıtır olmasını istedi. Bu yarışın ardından altıya girebilen isimler Esra, Duygu, Özgül, Rezzan, Berker ve Sefa oldu ve bu isimlerin ardından ikinci finalist açıklandı. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.
MASTERCHEF’TE DÜN KİM KAZANDI?
MasterChef 2020’de son 16 yarışmacı seçimi tüm hızıyla devam ediyor. İlk yarışmanın kazananı Serhat olmuştu. Dün akşam yapılan yarışların ardından bir kişi daha 16’ya girebildi.
Yarışmacılar öncelikle çökertme kebabı yaparak altı kişinin arasına girmeye çalıştılar. Altıya girebilen isimler Esra, Duygu, Özgül, Rezzan, Berker ve Sefa oldu.
Dün akşam yapılan son yarışta ise yarışmacılardan yumurta ile farklı pişirme teknikleri uygulamaları istendi.
Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.
MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.
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