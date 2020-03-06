Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 24. bölüm fragmanları yayınlandı

Cumartesi akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu hafta 24. bölümüyle yayında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissedecek. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 24. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7 Mart'ta yayınlanacak bölümünde;

Yıldız, Kuzey’in gözünün önünde yirmi yıllık emeğini, geçmişini, her şeyini yakmıştır. İçi kan ağlasa da bunu yapmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü Kuzey, bu aşkın bittiğine başka türlü inanmayacaktır. Nitekim öyle de olur. Kuzey, yüzleştiği acıyla birlikte ağır bir depresyona girer. Yıldız’ın da durumu ondan farksız değildir. İki aşık, depresyonlarının doruklarındayken Yıldız tutuklanır. Kuzey’in depresyonuna bir süre ara verip Yıldız’ı kurtarması gerekmektedir.

Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır.

Kuzey, Yıldız’la arasına giren tüm engelleri tek tek kaldırmaya yemin etmiştir. Fakat Yıldız’ın da kararından dönmeye niyeti yoktur. Bu sırada ikisinin de tahmin edemeyeceği bir gelişme, uzun zamandır bekledikleri haber, kapılarına dayanmıştır. Bu haber, Yıldız’ın yaralarını sarmaya, kaybettiklerini telafi etmeye yetecek midir?