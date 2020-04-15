Kuzey Güney dizisi oyuncuları kimdir? Kuzey Güney ne zaman, saat kaçta? Kanal D yayın akışı

Kuzey Güney dizisi oyuncuları, izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Kuzey Güney ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi tekrar bölümleri ile yeniden yayınlanıyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel gibi isimler bulunuyor.

KUZEY GÜNEY DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kuzey Güney oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Turgay Kantürk, Çağdaş Onur Öztürk, Hazar Ergüçlü, Gökşen Ateş ve Zerrin Tekindor ve Ünal Silver gibi isimler bulunuyor.

KUZEY GÜNEY DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sevilen dizisi 23.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KUZEY GÜNEY NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kuzey Güney, 7 Eylül 2011'de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlamıştır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Hızlı ve Öfkeli 7

23:00 Kuzey Güney