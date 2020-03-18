Kuruluş Osman yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in Osman Gazi karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman’ın 18 Mart tarihli 15. Bölümünde Balgay ve Moğol kuvvetleri tuzağa düşerken Gündüz zor anlar yaşıyor. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları…
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne dair 2 fragman birden yayınlandı. 18 Mart tarihli bölüme dair ipuçları veren Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanlarında intikam çanlarının çaldığı görülüyor.
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜM ÖZETİ
Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?
Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak? Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası Kuruluş Osman 15. bölümünde yanıt bulacak.
KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
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