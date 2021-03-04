Kuruluş Osman son bölüme Bayhoca'nın ölümü damga vurdu... İşte Kuruluş Osman 48. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 48. bölümü ile 3 Mart Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, Nikola’nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarması dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında ise Kara Şaman Togay'ın görülmesi merak uyandırdı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte fragmandan görüntüler;

"Evladımın katili emmim ise onun kellesini almak da bana düşer!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/vzMjSreHL8 — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 3, 2021

KURULUŞ OSMAN 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca’nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos’un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

Papalık ajanları Melik ve Süleyman’ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans’la mücadele eden Osman Bey’in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey’e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola’nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca’nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik’in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey’le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?