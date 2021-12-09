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Kuruluş Osman 74. son bölümde Şehy Edebalı öldü mü? İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Televizyon#Dizi
Kuruluş Osman 74. son bölümde Şehy Edebalı öldü mü İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman'ın 74'üncü son bölüm izleme ekranı yayınlandı. 3. sezonu ile ekran macerasına hız kesmeden devam eden Kuruluş Osman'ın 8 Aralık tarihli son bölümünde madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilip edilmeyeceği heyecan dolu anlara neden olurken, Selçuklu Veziri Alemşah'ın Osman Bey'e meydan okuması dikkat çekti. Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması ise ekranlara damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full izleme ekranı ve 75. yeni bölüm fragmanı.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'ın 8 Aralık tarihli son bölümünde, Selçuklu Veziri Alemşah'ın Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya gelmesi merak uyandırdı. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanında ise Edebalı'dan gelen haber çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Kuruluş Osman 74. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.
Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kuruluş Osman#Televizyon#Dizi

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