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Kuruluş Osman 73. son bölüme Kayı Alp'lerinin şehit olması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Televizyon#Dizi
Kuruluş Osman 73. son bölüme Kayı Alplerinin şehit olması damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 73. son bölüm izleme ekranı, erişime açıldı. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 1 Aralık tarihli son bölümünde İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey'in Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlaması dikkat çekti. Dizinin final anında ise tekfurların tuzağına düşen Kayı Alpleri'nin şehit olması haftaya damga vurdu. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı bu gelişmelerin ardından yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full HD izleme ekranı ve 74. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 1 Aralık Çarşamba günü sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey'in İnegöl fethine hazırlanması çarpıcı gelişmelerden oldu. Madeni alabilmek için içeri giren Osman Bey ve Alp'lerin pusuya düşmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 73. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar. Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

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Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasıl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kuruluş Osman#Televizyon#Dizi

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