Kuruluş Osman 72. son bölümde Osman Bey'den damga vuran intikam! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 24 Kasım Çarşamba günü sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurların Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanması heyecanlı anlara neden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in İnegöl Kalesi'nin fethetmek sinyali vermesi şimdiden merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

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Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI