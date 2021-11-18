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Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 71. son bölümde Kayı Obası'na saldırı! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Atv#Dizi
Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 71. son bölümde Kayı Obasına saldırı İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 71. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 17 Kasım tarihli son bölümünde Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı heyecanlı anlara neden oldu. Tekfurların eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedef alması dikkat çekerken dizinin yeni bölüm fragmanı tüm bunların ardından yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm ve 72. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 17 Kasım Çarşamba günü sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açan tekfurların çocukları kaçırması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kuruluş Osman#Atv#Dizi

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