Kuruluş Osman 70. son bölümde Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Pjanic, Barcelonaya dönecek mi Yeni karar...Pjanic, Barcelona'ya dönecek mi? Yeni karar... #Miralem Pjanic
Şentoptan Türkkan tepkisi: Galiz hakaretin geçmişte bir örneği yokŞentop'tan Türkkan tepkisi: Galiz hakaretin geçmişte bir örneği yok#TBMM Başkanı
BionTEch aşı olanlar için çok önemli karar Bugünden itibaren başlıyor...BionTEch aşı olanlar için çok önemli karar! Bugünden itibaren başlıyor...#Koronavirüs
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil CNN Türkte... Projenin maliyetini ve bitiş tarihini açıkladıTUSAŞ Genel Müdürü Kotil CNN Türk'te... Projenin maliyetini ve bitiş tarihini açıkladı#Temel Kotil
Mesnetsiz iddiaları reddetti ve... Polonyalı yetkilileri Türkiyeye davet ettiMesnetsiz iddiaları reddetti ve... Polonyalı yetkilileri Türkiye'ye davet etti#Mevlüt Çavuşoğlu
Bakan Kocadan kritik çağrı Son durumu açıklarken bir kez daha hatırlattıBakan Koca'dan kritik çağrı! Son durumu açıklarken bir kez daha hatırlattı#Koronavirüs
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
Moody’s’ten Türkiye’ye mali çıpa övgüsüMoody’s’ten Türkiye’ye "mali çıpa" övgüsü#Moody’S
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 70. son bölümde Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Atv#Dizi
Kuruluş Osman 70. son bölümde Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 10 Kasım tarihli 70. son bölümünde Osman Bey ve Malhun Hatun'un Nikea yolunda tekfurların tuzağına düşmesi nefes kesen anlara neden olurken Orhan'ın akıbeti de merak konusu oldu. Tüm bunların ardından Kuruluş Osman 70. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

Haberin Devamı

Kuruluş Osman 70. son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 10 Kasım Çarşamba günü sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için yaptığı plan dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir. Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

Haberin Devamı

Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi? Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı? Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuruluş Osman#Atv#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç