Kuruluş Osman 56. son bölümde Savcı Bey vuruldu... İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar
Kuruluş Osman 56. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Umur Bey'in Malhun Hatun'u sürgüne yolladığı Kuruluş Osman'nın 28 Nisan tarihli son bölümüne, savaşta Savcı Bey'in Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenmesi damga vurdu. Bu gelişme sonrası izleyenlerin aklına Savcı Bey öldü mü? sorusu geldi. Bu haftaki bölümde Togay’la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planladı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 56. son bölüm izlemenin yolları ve bu hafta yaşananlar.
Kuruluş Osman son bölüm Atv ekranlarında 28 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile buluştu. Dizini bu haftaki bölümünde Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey’in akıbeti heyecan dolu anlara neden oldu. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında Osman Bey ve Umur Bey'in karşı karşıya gelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu.
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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman Yeni bölüm Çarşamba 20.30'da atv'de
"Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!"— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) April 28, 2021
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm Çarşamba 20.30'da atv'de📺#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/0fyzgZXdMj
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR
Osman Bey, Malhun Hatun’un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.
UMUR BEY, MALHUN HATUN’U SÜRGÜNE YOLLUYOR
Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun’un Osman Bey’le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey’in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun’u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.
OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?
Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay’la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.
SAVCI BEY’İN AKIBETİ NE OLACAK?
Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey’in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey’in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek? Osman Bey, Umur Bey’in Malhun Hatun’u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola’nın yeni hamlesi ne olacak? Togay, Osman Bey’in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?