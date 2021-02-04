Kuruluş Osman 44. son bölüme Savcı Bey'in hamlesi damga vurdu... İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar
Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı yayınlandı. Bayhoca'nın kurtulduğu Kuruluş Osman'ın 3 Şubat tarihli son bölümüne Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fethetmesi damga vurdu. Savcı Bey'i hançerleyen Flatyos'un adamlarına emir vermesi ve yeni plan kuran Savcı Bey'in hamlesi son bölümde dikkat çeken gelişmelerden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.
Kuruluş Osman 44. son bölümü ile 3 Şubat Çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Göktuğ ve Targun'un, intikam için Bizans'la ittifak yapması çarpıcı gelişmelerden oldu. Şeyh Edebali'nin geleceği haberinin obaya duyurulması merak uyandırdı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Bamsı Bey'in vurulması ekranlara yansıdı. Kuruluş Osman son bölümü full HD izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey’in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans’la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos’la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi’nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca’yı geri alabilmek için Flatyos’tan yardım ister. Savcı Bey’in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola’yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.
Osman Bey, Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey’e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun’un hedefi ne? Lena Hatun’un Flatyos’tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. İşte fragmandan görüntüler;
"Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!"— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) February 3, 2021
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de. #KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/YRPHRrnYRc
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