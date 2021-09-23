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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı.

#Kuruluş Osman
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor Yeni sezon için geri sayım başladı.

Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümü ile izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni yayın döneminin başlamasının ardından sevilen diziler ve yeni diziler ekrana gelmeye başladı. Bu dizilerden en çok merak edilenlerinden birisi de ATV’nin 2 sezondur yayınlanan fenomen dizisi Kuruluş Osman oldu. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 3. Sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu oldu. İşte diziyle ilgili detaylar…

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orman yeni sezon heyecanı devam ediyor. Oyuncu kadrosuna kattığı yeni isimlerle ve yeni hikayesiyle 3. Sezonu başlaması için gün sayan dizinin takipçileri Kuruluş Osman ne zaman başlayacak merak ediyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı olarak devam eden Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 3. Sezon ile ilgili merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin sezon finali heyecanlı bir şekilde sona ermişti. Yeni sezon tarihini merak eden dizinin takipçileri Kuruluş Osman 3. sezon 65. bölüm ne zaman başlayacak araştırmalara başladı. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin yeni fragmanının kısa bir zaman içerisinde yayınlanması bekleniyor.  

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

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Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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#Kuruluş Osman