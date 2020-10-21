Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Kuruluş Osman Flatyos karakterini canlandıran Seçkin Özdemir'in hayatı

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü seyirci karşısına çıktı. Kiralık Aşk, Bir Aşk Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Seçkin Özdemir diziye Flatyos karakteriyle katıldı. Kuruluş Osman'da Bizans komutanı Flatyos'un obayadaki hain planları ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

2000 senesinde Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik kanalı “Red Fm” de kariyeri adına önemli bir adım attı. 2002 senesinde yapmaya başladığı “Brainstorm”isimli radyo show programı 2 sene boyunca Kocaeli’de büyük ilgi gördü. Oyuncu kimliğinin yanı sıra DJ'lik de yapan Seçkin Özdemir, Antalya, İstanbul ve Bodrum’un birçok önemli kulübünde DJ olarak kalabalıklara performans sergiledi.

2004 senesinde İstanbul “My Radio”da 5 ay boyunca drive time’da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında “Number 1”a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster’s sponsorluğunda yaptığı “Faraş” isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye’nin en büyük gençlik kulübü “Gnctrkcll’’ Seçkin Özdemir’le çalışmaya başladı. 2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm’de yönetmen Önder Kızılkan’la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda “Play” isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll’nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Seçkin Özdemir, birçok reklam filminde rol aldı. İlk dizi projesi olan 2008 yapımı Yaban Gülü dizisinde Burak karakterine hayat verdi.

Seçkin Özdemir’in dikkatleri üzerine çeken proje ise bir döneme damga vuran tarihi dizi 2011 Muhteşem Yüzyıl oldu. Bu dizide Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo Karakterini canlandırmıştır. Sanatçı Al Yazmalım isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte baş rolü paylaştı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez’e eşlik etti. 2014 yılın Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynamıştır. 2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile rol aldı ancak bu dizinin macerası kısa sürdü. 2015 yılının Kasım ayında Show Tv'de ilk teaserı yayınlanan Acı Aşk dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizi 13 Mart 2016'da 13.bölümde Final yaparak ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi Kiralık Aşk'ın ikinci sezonunda Pamir Marden karakterine hayat verdi. Projelerinin yanı sıra özel yaşamıyla da magazin sayfalarına konu olan Seçkin Özdemir, özellikle Demet Özdemir ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelmişti ancak ikilinin aşkı kısa sürmüştü.