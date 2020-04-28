Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Dündar Bey'i öldürecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, bu hafta yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Heyecanın devam ettiği dizide, Dündar'ın oğlunun gelişinin dengeleri nasıl değiştireceği sabırsızlıkla bekleniyor. Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi? sorusu da fragmanın ardından merak konusu oldu. Sevilen dizi Kuruluş Osman 29 Nisan Çarşamba akşamı 19. bölümüyle yayınlanacak. İşte, Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?

Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?