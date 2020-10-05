Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Show TV yayın akışından çıkarıldı

Kuaförüm Sensin yeni bölümlerinin yayınlanmaması üzerine pek çok izleyicinin gündeminde yer aldı. Kuaförüm Sensin bitti mi ve neden yok sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Kuaförüm Sensin bitti mi ve neden yok? İşte, o konu hakkında bazı iddialar

KUAFÖRÜM SENSİN BİTTİ Mİ?

5 Ekim Pazartesi günü yayın akışında yer almayan Kuaförüm Sensin'in yeni bölümleri ile yayınlanmayacağı iddia edildi. Çekimlerin stoklu olarak yapılması nedeniyle veda edilmediği, dolayısıyla final kararının anlık olarak alındığı iddialar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün 12.30'da ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'in tekrar bölümleri ile kanalın belirlediği saatlerde yayınlanması bekleniyor.

Yarışmacılardan Serap Varol da sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile programın bittiğini doğruladı;

SHOW TV 5 EKİM YAYIN AKIŞI

Ramo

Saat: 00:15 - 02:45 (150 dakika)

Tür: Aksiyon,Dram

Özet: Bir sevdadır isyan; Ramo’nun en büyük sınavı ise aşktır...

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Saat: 02:45 - 05:00 (135 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey, ilk aşkı Yıldız'ın yaşadığı köyüne geri döner.

Aşk Laftan Anlamaz

Aşk Laftan Anlamaz

Saat: 05:00 - 06:00 (60 dakika)

Tür: Dram,Romantik

Özet: Bir tesadüfler silsilesi sonucu yolu kesişen iki gencin maceraları...

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Saat: 06:00 - 08:00 (120 dakika)

Tür: Reality

Özet: Didem Arslan Yılmaz’la kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşüyor.

Kendine İyi Bak

Saat: 08:00 - 09:45 (105 dakika)

Tür: Kadın Programı

Özet: Sağlıkla ilgili önemli bilgilere ve birbirinden güzel lezzetlere yer veriliyor.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Saat: 09:45 - 12:30 (165 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey, ilk aşkı Yıldız'ın yaşadığı köyüne geri döner.

Asuman'la Sevgili Dünürüm

Saat: 12:30 - 15:15 (165 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Gelinler ve dünürler lezzet yarışında kozlarını paylaşıyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Saat: 15:15 - 18:45 (210 dakika)

Tür: Reality

Özet: Didem Arslan Yılmaz’la kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşüyor.

Show Ana Haber

Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika)

Tür: Haber

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmeler sunuluyor.

Çukur

Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

Tür: Aksiyon,Dram

Özet: İstanbul'un belalı bir mahallesinde yaşanan hesaplaşmalar ve her şeye rağmen var olma savaşı veren bir aşk...