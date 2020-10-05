Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Show TV yayın akışından çıkarıldı
Kuaförüm Sensin neden yok sorusu ile gündemde yer almaya devam ediyor. Çiğdem Batur'un sunduğu ve Jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Işıl Reçber gibi isimlerin yer aldığı Kuaförüm Sensin, Show TV'nin 5 Ekim Pazartesi günü paylaşılan yayın akışı içerisinde yer almadı. Bunun üzerine pek çok izleyici, Kuaförüm Sensin bitti mi ve neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Kuaförüm Sensin bitti mi ve neden yayınlanmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni bölümlerinin yayınlanmaması üzerine pek çok izleyicinin gündeminde yer aldı. Kuaförüm Sensin bitti mi ve neden yok sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Kuaförüm Sensin bitti mi ve neden yok? İşte, o konu hakkında bazı iddialar
KUAFÖRÜM SENSİN BİTTİ Mİ?
5 Ekim Pazartesi günü yayın akışında yer almayan Kuaförüm Sensin'in yeni bölümleri ile yayınlanmayacağı iddia edildi. Çekimlerin stoklu olarak yapılması nedeniyle veda edilmediği, dolayısıyla final kararının anlık olarak alındığı iddialar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün 12.30'da ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'in tekrar bölümleri ile kanalın belirlediği saatlerde yayınlanması bekleniyor.
Yarışmacılardan Serap Varol da sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile programın bittiğini doğruladı;
SHOW TV 5 EKİM YAYIN AKIŞI
Ramo
Saat: 00:15 - 02:45 (150 dakika)
Tür: Aksiyon,Dram
Özet: Bir sevdadır isyan; Ramo’nun en büyük sınavı ise aşktır...
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
Saat: 02:45 - 05:00 (135 dakika)
Tür: Dram,Komedi
Özet: Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey, ilk aşkı Yıldız'ın yaşadığı köyüne geri döner.
Aşk Laftan Anlamaz
Aşk Laftan Anlamaz
Saat: 05:00 - 06:00 (60 dakika)
Tür: Dram,Romantik
Özet: Bir tesadüfler silsilesi sonucu yolu kesişen iki gencin maceraları...
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Saat: 06:00 - 08:00 (120 dakika)
Tür: Reality
Özet: Didem Arslan Yılmaz’la kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşüyor.
Kendine İyi Bak
Saat: 08:00 - 09:45 (105 dakika)
Tür: Kadın Programı
Özet: Sağlıkla ilgili önemli bilgilere ve birbirinden güzel lezzetlere yer veriliyor.
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
Saat: 09:45 - 12:30 (165 dakika)
Tür: Dram,Komedi
Özet: Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey, ilk aşkı Yıldız'ın yaşadığı köyüne geri döner.
Asuman'la Sevgili Dünürüm
Saat: 12:30 - 15:15 (165 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Gelinler ve dünürler lezzet yarışında kozlarını paylaşıyor.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Saat: 15:15 - 18:45 (210 dakika)
Tür: Reality
Özet: Didem Arslan Yılmaz’la kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşüyor.
Show Ana Haber
Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika)
Tür: Haber
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmeler sunuluyor.
Çukur
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)
Tür: Aksiyon,Dram
Özet: İstanbul'un belalı bir mahallesinde yaşanan hesaplaşmalar ve her şeye rağmen var olma savaşı veren bir aşk...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle