Kraliçe'nin Zeynep'i Selin Şekerci: O da benim gibi dimdik!

Haberin Devamı

Kanal D’nin yeni dizisi “Kraliçe”de ‘Zeynep’ karakterini canlandıran oyuncu, bir yandan da “Sığınak” adlı tiyatro oyununda rol aldığını belirterek yoğun bir dönem yaşadığını söyledi:

“Dizi çok güzel gidiyor, mutluyum. Oyunum da var, tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Dizide canlandırdığım Zeynep dosdoğru bir kız, onu oynamak bana çok keyifli geliyor. Aynı benim gibi dimdik bir karakter.”

Dizide kardeşlerini canlandıran Burcu Özberk ve Özgün Karaman’la iyi anlaştıklarını da anlatan oyuncu, “Aşırı kardeş olduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek” dedi.