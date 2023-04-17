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Kraliçe'nin Zeynep'i Selin Şekerci: O da benim gibi dimdik!

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#Kraliçe#Selin Şekerci#Kanal D
Kraliçenin Zeynepi Selin Şekerci: O da benim gibi dimdik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 08:04

SELİN Şekerci önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Kanal D’nin yeni dizisi “Kraliçe”de ‘Zeynep’ karakterini canlandıran oyuncu, bir yandan da “Sığınak” adlı tiyatro oyununda rol aldığını belirterek yoğun bir dönem yaşadığını söyledi:

“Dizi çok güzel gidiyor, mutluyum. Oyunum da var, tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Dizide canlandırdığım Zeynep dosdoğru bir kız, onu oynamak bana çok keyifli geliyor. Aynı benim gibi dimdik bir karakter.”

Dizide kardeşlerini canlandıran Burcu Özberk ve Özgün Karaman’la iyi anlaştıklarını da anlatan oyuncu, “Aşırı kardeş olduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek” dedi.

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#Kraliçe#Selin Şekerci#Kanal D

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