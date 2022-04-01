Koronavirüsü atlatanlar oruç tutabilir mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs olup da belirti göstermeyenlerin oruç tutmasında sakınca var mı? Hastalığı atlatanlar Ramazan ayında nelere dikkat etmeli? Koronavirüs yazın bitecek mi? Gibi sorulara canlı yayında cevap verdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Korona olup da belirti göstermeyenler oruç tutabilir mi?” sorusuna “Koronavirüsün özelliği çok yüksek oranda belirtisiz seyretmesi bu yüzden yüzde 90’ı farkına varmadan atlatıyor. Yani birçok insan korona geçirirken oruç tutacak. Bir belirtisi yoksa sakıncası yok. Ama hastalığı belirtili, ağrılı geçiriyorsa oruç tutması uygun olmaz” dedi. Koronavirüsü atlatan kişilerin oruç tutmasında bir sakınca olmadığının altını çizen Ceyhan, Covid-19’u geçiren kişilerde kalıcı problemlerin kalıp kalmadığına da anlattı.

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“Halsizlik, kırgınlık devam edebilir”

Ceyhan “Halsizlik, kırgınlık devam edebilir. Ciddi bulgular, damar tıkanıklığı olabilir. Birçoğunda geçici ama hala 2 yıldır belirtileri devam eden kişiler var. Bu belirtilerin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz” dedi.

“Bitti demek için bir süre veremeyiz”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan programda en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi. “Virüsün bu yaz aylarında hayatımızdan çıkması mümkün değil ama azalabilir. Bitti demek için süre veremeyiz, tahmin edemeyiz. Elimizde bir veri yok” şeklinde konuştu.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…