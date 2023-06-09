Kod Adı: “Gün Işığım” dizisinin okuma provası gerçekleşti.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan dizinin ekibi okuma provasında bir araya geldi. İlk kez bir projede beraber oynayacak olan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın uyumu ise şimdiden dikkat çekti.