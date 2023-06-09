×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kod Adı: “Gün Işığım” dizisinin okuma provası gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan#Kanal D
Kod Adı: “Gün Işığım” dizisinin okuma provası gerçekleşti.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:14

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, Kübra Sülün’ün kaleminden çıkan yeni dizisi kod adı ‘Gün Işığım’ ekibi okuma provasında bir araya geldi. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı başrollerinde buluşturan dizinin ekibi önümüzdeki günlerde çekimlere başlıyor.

Haberin Devamı

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

Kod Adı: “Gün Işığım” dizisinin okuma provası gerçekleşti.

Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan dizinin ekibi okuma provasında bir araya geldi. İlk kez bir projede beraber oynayacak olan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın uyumu ise şimdiden dikkat çekti.

Kod Adı: “Gün Işığım” dizisinin okuma provası gerçekleşti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi El Nino etkisiyle Türkiyeyi nasıl bir hava durumu bekliyor

Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi? El Nino etkisiyle Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor?

#Hava Durumu
10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis