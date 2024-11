Kızıldeniz’in onur konuğu

Haberin Devamı

Nurgül Yeşilçay, son dönemde sinema endüstrisine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan’a özel davetli olarak gidiyor. Yeşilçay, 5 Aralık’ta başlayacak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne (Red Sea International Film Festival) onur konuğu olarak katılacak. Oyuncu, festivalin açılışında Spike Lee, Johnny Depp, Michael Mann gibi Hollywood’un ünlü isimleriyle birlikte kırmızı halıda yürüyecek.

Spike Lee de bu yılın davetlileri arasında.Cidde’de düzenlenecek Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde Türk dizilerinin başarısını konu alan “Tales on the Banks of the Bosphorus” adlı belgesel de gösterilecek. Nurgül Yeşilçay, kendisinin de yer aldığı belgeselin galasına katılacak. Festival kapsamında yapılacak bir söyleşi etkinliğinde de kariyer yolculuğunu anlatacak olan Yeşilçay ayrıca “Sinemada Kadının Yeri” başlıklı özel davette boy gösterecek.

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne Türkiye’den Nurgül Yeşilçay’ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan da katılacak. Festivale geçen yıl Will Smith, Halle Berry, Michelle Williams, Sofia Vergara, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katılmıştı.