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Kızıldeniz’in onur konuğu

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#Nurgül Yeşilçay#Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali#Hollywood
Kızıldeniz’in onur konuğu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 10:53

Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan’da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne onur konuğu olarak davet edildi. Ünlü oyuncu, festivalin kırmızı halısında Hollywood yıldızlarıyla birlikte yürüyecek.

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Nurgül Yeşilçay, son dönemde sinema endüstrisine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan’a özel davetli olarak gidiyor. Yeşilçay, 5 Aralık’ta başlayacak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne (Red Sea International Film Festival) onur konuğu olarak katılacak. Oyuncu, festivalin açılışında Spike Lee, Johnny Depp, Michael Mann gibi Hollywood’un ünlü isimleriyle birlikte kırmızı halıda yürüyecek.

Kızıldeniz’in onur konuğu

Spike Lee de bu yılın davetlileri arasında.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA KATILACAK

Cidde’de düzenlenecek Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde Türk dizilerinin başarısını konu alan “Tales on the Banks of the Bosphorus” adlı belgesel de gösterilecek. Nurgül Yeşilçay, kendisinin de yer aldığı belgeselin galasına katılacak. Festival kapsamında yapılacak bir söyleşi etkinliğinde de kariyer yolculuğunu anlatacak olan Yeşilçay ayrıca “Sinemada Kadının Yeri” başlıklı özel davette boy gösterecek.

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Kızıldeniz’in onur konuğu

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne Türkiye’den Nurgül Yeşilçay’ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan da katılacak. Festivale geçen yıl Will Smith, Halle Berry, Michelle Williams, Sofia Vergara, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Hande Erçel ve Meryem Uzerli de katılmıştı.

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#Nurgül Yeşilçay#Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali#Hollywood

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