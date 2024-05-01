Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt'u anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum

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Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi’nin yeni reklam kampanyasının önceki gün Komedi Kulüp’teki lansmanına katıldı.

Tatlıtuğ, ilk defa bir reklam filminde dans ettiğini söyledi: “Güne dans ederek başlıyorum. Yıllar önce de bir müzikal yapmıştım. Dans etmek beni heyecanlandırdı. Eşim Başak’a dans ettiğimi söylediğimde de ‘Sen her şeyi yaparsın’ diyerek karşılık verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin.”

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Oyuncu, “ Çağatay Ulusoy ile aranızda küslük var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz hiçbir zaman birbirimizi sosyal medyadan takip etmedik. Dostlukların derecesi sosyal medya ile mi ölçülüyor? Bunlar abartılmış ve temeli olmayan haberler.”