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Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt'u anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Tatlıyuğ#Çağatay Ulusoy
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurtu anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 09:21

Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı reklam filminde dans etmesi hakkında şunları söyledi: “Güne dans ederek başlıyorum. Yıllar önce de bir müzikal yapmıştım. Dans etmek beni heyecanlandırdı.”

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Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi’nin yeni reklam kampanyasının önceki gün Komedi Kulüp’teki lansmanına katıldı.

Tatlıtuğ, ilk defa bir reklam filminde dans ettiğini söyledi: “Güne dans ederek başlıyorum. Yıllar önce de bir müzikal yapmıştım. Dans etmek beni heyecanlandırdı. Eşim Başak’a dans ettiğimi söylediğimde de ‘Sen her şeyi yaparsın’ diyerek karşılık verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurtu anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum

Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:  “Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin.”

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Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurtu anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum



ÇAĞATAY’LA BİRBİRİMİZİ HİÇ TAKİP ETMEDİK

Oyuncu, “Çağatay Ulusoy ile aranızda küslük var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz hiçbir zaman birbirimizi sosyal medyadan takip etmedik. Dostlukların derecesi sosyal medya ile mi ölçülüyor? Bunlar abartılmış ve temeli olmayan haberler.”

 

 

 

 

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Tatlıyuğ#Çağatay Ulusoy

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