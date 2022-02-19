Kırmızı Oda finalinde ne oldu, nasıl bitti? Kırmızı Oda 61. son bölümde Gülseren Budayıcıoğlu sürprizi

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Kırmızı Oda 61. bölümü tek parça ekranlara geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan Kırmızı Oda mutlu sonla ekran macerasını noktaladı. Psikiyatri kliniğine gelen hastaların hikayeleri ile izleyenlerin yüreklerine dokunan Kırmızı Oda'nın final bölümünde Gülseren Budayıcıoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

KIRMIZI ODA FİNAL SAHNESİNDE SÜRPRİZ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin final sahnesinde Budayıcıoğlu veda konuşması ile ekran başındakilere sürpriz yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu ''Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik. Gönüllerinize az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize'' sözleriyle veda etti.

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KIRMIZI ODA FİNALİNDE NE OLDU?

Tuna, Ömer'in evlilik teklifi karşısında oldukça şaşırır. Teklifi kabul eden Tuna bu durumu Doktor Hanım'a nasıl açıklayacağının telaşı içine girer.

Doktor Hanım'dan tekrar randevu alan Sadi, babası ile Seda'nın görüşmesinden dolayı gergin bir hafta geçirir. Doktor Hanım'a hem babasına duyduğu öfkeden, hem de Cevher Abla ile geçen anılarından bahsetmeye devam eder.

Tuna'nın evlilik telaşını fark eden Doktor Hanım ve Sadi, Tuna'ya yardımcı olmaya çalışır. Keklik'in de faydaları ile Tuna ve Ömer klinikte dünya evine girer.