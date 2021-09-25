Kırmızı Oda 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölüme Rezzan’ın hastalığı damga vurdu

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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen Kırmızı Oda'nın 24 Eylül Cuma akşamı Tv8'de izleyici karşısına çıkan 44. son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Doktor Hanım'a Cafer'i vurduğunu söyleyen Rezzan'ın aslında bu olayı hayalinde yaşadığının anlaşılması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

KIRMIZI ODA 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rezzan (Nihal Yalçın) karakola götürülür ve orada olaylı bir gece yaşanmasını sağlar. Doktor Hanım'a Cafer'i vurduğunu söyleyen Rezzan'ın aslında bu olayı hayalinde yaşadığı anlaşılır. Doktor Hanım, Cafer'in evine gizlice girdiğini itiraf eden Rezzan hakkında oldukça endişelenir.

Süveyda (İlayda Alişan) bu hafta Kırmızı Oda'ya oldukça motive gelir. Doktor Hanım'a bir hediye getiren Süveyda aslında getirdiği hediyeyi hırsızlık yaparak elde etmiştir. Doktor Hanım2ın söylediği bir söz ile geçmişe dönen Süveyda o karanlık geceyi hatırlar ve gözyaşlarına hakim olamaz.

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Asuman (Başak Daşman)Doktor Hanım ile konuşmak için yanına gelir. Süveyda'nın küçükken başına gelen olayı anlatan Süveyda "ben nasıl anneyim?" diyerek kendine kızar ve sinir krizi geçirir.

Derya( Ayça Bingöl) Kırmızı Oda'ya oldukça dağınık bir halde gelir. Annesinin yakın zamanda tahliye olacağını söyleyen Derya'nın içini korku kaplar.

Derya hapisten çıkacak olan annesiyle görüşmeye gidecek mi?