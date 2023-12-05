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Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kıyafetler yarıştı

Güncelleme Tarihi:

#49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Tara De Vries#Kelebek
Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 11:07

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı.

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Davetliler, Zorlu PSM’nin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Kelebek yazarı Orkun Ün, “Konuştukça” programının sunucusu Özlem Yıldız, “Magazin D” programının yapımcısı Timuçin Güner ve sunucu Tara De Vries, kırmızı halı röportajlarıyla ekrana geldi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Belgeseli olacak
Gecenin açılış şovunu yapan İrem Derici, törene yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile el ele katıldı. Derici, “1 aydır kanlı bir süreç geçiyor. Provalar çok yoğundu. Bir yandan konserler devam ediyordu. Fakat hırs yaptım bu işi. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek Töreni’nde yine bir şov yapmıştım. O zaman toy bir çocuktum. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir kadınım. Gökhan da sahne şovumun belgeselini çekecek” dedi.

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Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

‘Bu gece süslü ol’ dediler
Perihan Savaş, törene oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile katıldı. Savaş, “Her zaman sadelikten yanayım ama ‘Bu gece biraz daha süslü ol’ dediler. ‘Dilek Taşı’ndan dolayı üzerimde taşları tercih ettim. ‘Dilek Taşı’nın çekimleri çok yoğun geçiyor” dedi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Hayaller ve gerçekler
“En iyi komedi dizisi” seçilen “Güldür Güldür Show”un oyuncularının kırmızı halıda röportaj verdiği sırada Kıvanç Tatlıtuğ mekâna giriş yaptı. Ekip, muhabirlere esprili bir şekilde “Çok uzatmayalım, kameralar Kıvanç Bey’e yükselecek. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz, mikrofonu sahiplerine bırakıyoruz. Hayaller ve gerçekler” dedi.
Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

1 saatte hazırlandım
Şevval Şahin, “Kıyafetim, Tayfun Kaba imzalı. Makyajımı kendim yaptım. Hazırlanmam 1 saat sürdü. Artık defilelerden alışık olduğum için çok hızlıyım. Çok özel bir gece. Pantene Altın Kelebek Töreni, Türkiye’de 1 numara. Çok eğlenceli bir akşam geçireceğimize de eminim” diye konuştu.

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Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
 Öznur Serçeler, Züleyha Kuru imzalı bir elbise tercih etti.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Naz Elmas

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Sinan Güleryüz-Özge Özder

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Özge Özacar, Cihan Nacar imzalı kostümüyle 

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Konunun benimle alakası yok
Melike Şahin, İBB’nin düzenlediği öğretmenlere özel konserde şiddetli rüzgar nedeniyle sahneye çıkmamıştı. İBB’nin Şahin’in ekibini suçladığı açıklama üzerine ünlü şarkıcı şunları söyledi: “Kimseyi ikna etmekle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Konunun benimle alakası yok, süreç yanlış yönetildi.”

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Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Madrigal

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Mehmet Yalçınkaya

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Funda Çevikoğulları-Demirören Medya Gazeteler Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Serenay Sarıkaya, Versace marka siyah bir elbise giydi... Cihan Şensözlü 

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Atiye

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Halime Alan-Mehmet Çepiç

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Çağlar Çorumlu

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Günsel Ülkü-Sayım Çınar

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Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Yasemin Yürük
Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olan Simay Barlas’ın kıyafeti Nicholas the Label markaydı.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Merih Ermakastar

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Şevval Sam

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Feyza Kalaycıoğlu-İrfan Karakaş

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Samet Kaan Kuyucu

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Salih Bademci, geceye eşi İmer Özgün ile katıldı. Bademci, “İlk defa Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katıldım. Herkese çok teşekkür ediyorum, övene de dövene de” dedi. 

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Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Genç kalmak güzel de geç kalmaktan korkuyorum
Ahmet Selçuk İlkan “Gençlik sırrınız nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şiirler, şarkılar yaşam sevincidir. İnadına yarınlara sarılmaktır diye düşünüyorum gençlik sırrımın. Genç kalmak güzel de geç kalmaktan korkuyorum. O yüzden hep koşuyorum.”

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Gecede Cihan Nacar imzalı bir elbise giyen Tülin Şahin, objektiflere modacıyla poz verdi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Perihan Ünlücan, Karun Kıraç imzalı bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Seçkin Piriler

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Merve Ateş-Zeynep Atılgan

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Ünlü şef Danilo Zanna, geceye oğlu Zeno Tibet ile katıldı.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

“Arka Sokaklar” dizisinde Volkan Komiser’i canlandırırken lenfoma kanserine yakalanan ve diziye veda eden Boğaç Aksoy, sağlığına kavuştuktan sonra törende kameralar karşısına geçti. Oyuncu, “Uzun bir aradan sonra çok şükür yeniden aranızdayım. O yüzden biraz heyecan var. Şimdi yeni projeler var. Yavaş yavaş geliyorum” dedi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Pınar Deniz, Özgür Masur tasarımı bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Yasemin Yılmaz

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Emina Jahovic, törene oğlu Yaman Sandal ile katıldı. Jahovic, Farda marka bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Banu Zorlu “Altın Kelebek’te bulunmaktan çok mutluyum. Benim hem oyuncu hem de şarkıcı olarak iki ödülüm var. Arkadaşım Mehmet de Almanya’da ünlü Türk oyuncu. Bu gece kavalyem olarak yanımda” dedi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Ahmet Haktan Zavlak

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Tolga Yüce- Olga Kalemci

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Cansu Taşkın

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Nebahat Çehre, “Bu gece ödül verenlerden biriyim. Onun da çok büyük heyecanı var. Kıyafetimi Cihan Nacar hazırladı. Anlaşabildiğiniz tasarımcılar olduğu zaman böyle gecelere hazırlanmakta çok zorlanmıyoruz. Sanki ödül bana verilecek gibi heyecanlıyım” dedi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Dilek Arslan Dilber, Cengiz Aktürk tasarımı elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Mina Ceran’ın kıyafeti Amor Garibovic tasarımıydı.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Engin Benli

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

DAMAT ARAMIYORUM
Esra Sönmezer “Aslında gelin demeyelim, kuğu gibi oldum. Beyaz temizliğin simgesidir, ben de temizlik hastalığı olduğu için beyazı tercih ettim. 2024 içinde evlilik gibi bir hayalim yok. Beyazı sevdiğim için bu elbiseyi giydim, damat da aramıyorum” dedi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Kerimhan Duman

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

İlayda Oymak, Cihan Nacar tasarımı bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

‘En iyi rap’çi’ ödülünü kazanan Blok3, geceye anne ve babası ile katıldı.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Ayçe İşözen

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Buse İskenderoğlu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Afra Saraçoğlu, Ganni marka saten takım ve Jimmy Choo ayakkabı tercih etti. Oyuncu, “Heyecanlıyız, güzel bir sezon geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Aslıhan Karalar

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

‘En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Ecem Erkek, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Bu kadar şık insanı en son kuzenimin sünnet düğününde gördüm. Bu ödüller yaptığınız işlerin görüldüğünü ve takdir edildiğini gösteriyor. O yüzden çok kıymetli.”

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Jordan Boyner-Jennifer Boyner

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Keremcem

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Somer Sivrioğlu

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Miray Akay

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Doğu Swag-Semicenk

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Damla Uğurtürk

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı
Ersin Arıcı-Diren Polatoğulları

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Levent Dörter-Dilan Çıtak Tatlıses

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Beril Pozam

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Tara De Vries, Raisa Vannesa tasarımı siyah gümüş detaylı bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Sevcan Yaşar

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Elvan Odabaşı-Serhat Kaynarpınar

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Ece Kurtoğlu-Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu-Ebru Kurtoğlu

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

‘Ya Çok Seversen’ dizisinin partnerleri Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan şıklıkları ile göz kamaştırdı. Kerem Bürsin, geçen günlerde Hadise ile adının anılması hakkındaki sorulara “Hadise’yi severim, çok saygı duyarım ama öyle bir şey yok” cevabını verdi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

DeryaBedavacı, “en iyi arabesk fantezi kadın şarkıcı” ödülüne layık görüldü.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Eylül Tumbar’ın kıyafeti Raşit Bağzıbağlı tasarımıydı.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Tara De Vries, Raisa Vannesa tasarımı siyah gümüş detaylı bir elbise giydi.

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Mina Ceran-Mert Vidinli

Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde kıyafetler yarıştı

Orkun Ün, Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi. Özlem Yıldız, derin göğüs ve bacak dekolteli siyah bir elbise tercih etti.

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Tara De Vries#Kelebek

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