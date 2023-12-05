Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kıyafetler yarıştı

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Davetliler, Zorlu PSM’nin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.



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Gecenin açılış şovunu yapan İrem Derici, törene yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile el ele katıldı. Derici, “1 aydır kanlı bir süreç geçiyor. Provalar çok yoğundu. Bir yandan konserler devam ediyordu. Fakat hırs yaptım bu işi. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek Töreni’nde yine bir şov yapmıştım. O zaman toy bir çocuktum. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir kadınım. Gökhan da sahne şovumun belgeselini çekecek” dedi.

Perihan Savaş, törene oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile katıldı. Savaş, “Her zaman sadelikten yanayım ama ‘Bu gece biraz daha süslü ol’ dediler. ‘Dilek Taşı’ndan dolayı üzerimde taşları tercih ettim. ‘Dilek Taşı’nın çekimleri çok yoğun geçiyor” dedi.

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“En iyi komedi dizisi” seçilen “Güldür Güldür Show”un oyuncularının kırmızı halıda röportaj verdiği sırada Kıvanç Tatlıtuğ mekâna giriş yaptı. Ekip, muhabirlere esprili bir şekilde “Çok uzatmayalım, kameralar Kıvanç Bey’e yükselecek. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz, mikrofonu sahiplerine bırakıyoruz. Hayaller ve gerçekler” dedi.Şevval Şahin, “Kıyafetim, Tayfun Kaba imzalı. Makyajımı kendim yaptım. Hazırlanmam 1 saat sürdü. Artık defilelerden alışık olduğum için çok hızlıyım. Çok özel bir gece. Pantene Altın Kelebek Töreni, Türkiye’de 1 numara. Çok eğlenceli bir akşam geçireceğimize de eminim” diye konuştu.



Naz Elmas





Sinan Güleryüz-Özge Özder





Özge Özacar, Cihan Nacar imzalı kostümüyle

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Melike Şahin, İBB’nin düzenlediği öğretmenlere özel konserde şiddetli rüzgar nedeniyle sahneye çıkmamıştı. İBB’nin Şahin’in ekibini suçladığı açıklama üzerine ünlü şarkıcı şunları söyledi: “Kimseyi ikna etmekle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Konunun benimle alakası yok, süreç yanlış yönetildi.”



Atiye





Halime Alan-Mehmet Çepiç







Çağlar Çorumlu

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Şevval Sam







Feyza Kalaycıoğlu-İrfan Karakaş





Samet Kaan Kuyucu





Kelebek Ödül Töreni’ne katıldım. Herkese çok teşekkür ediyorum, övene de dövene de” dedi.

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Ahmet Selçuk İlkan “Gençlik sırrınız nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şiirler, şarkılar yaşam sevincidir. İnadına yarınlara sarılmaktır diye düşünüyorum gençlik sırrımın. Genç kalmak güzel de geç kalmaktan korkuyorum. O yüzden hep koşuyorum.”



Seçkin Piriler







Merve Ateş-Zeynep Atılgan





Ünlü şef Danilo Zanna, geceye oğlu Zeno Tibet ile katıldı.







“Arka Sokaklar” dizisinde Volkan Komiser’i canlandırırken lenfoma kanserine yakalanan ve diziye veda eden Boğaç Aksoy, sağlığına kavuştuktan sonra törende kameralar karşısına geçti. Oyuncu, “Uzun bir aradan sonra çok şükür yeniden aranızdayım. O yüzden biraz heyecan var. Şimdi yeni projeler var. Yavaş yavaş geliyorum” dedi.





Pınar Deniz, Özgür Masur tasarımı bir elbise giydi.





Yasemin Yılmaz





Emina Jahovic, törene oğlu Yaman Sandal ile katıldı. Jahovic, Farda marka bir elbise giydi.





Cansu Taşkın



Nebahat Çehre, “Bu gece ödül verenlerden biriyim. Onun da çok büyük heyecanı var. Kıyafetimi Cihan Nacar hazırladı. Anlaşabildiğiniz tasarımcılar olduğu zaman böyle gecelere hazırlanmakta çok zorlanmıyoruz. Sanki ödül bana verilecek gibi heyecanlıyım” dedi.







Dilek Arslan Dilber, Cengiz Aktürk tasarımı elbise giydi.





Mina Ceran’ın kıyafeti Amor Garibovic tasarımıydı.





DAMAT ARAMIYORUM

Esra Sönmezer “Aslında gelin demeyelim, kuğu gibi oldum. Beyaz temizliğin simgesidir, ben de temizlik hastalığı olduğu için beyazı tercih ettim. 2024 içinde evlilik gibi bir hayalim yok. Beyazı sevdiğim için bu elbiseyi giydim, damat da aramıyorum” dedi.





‘En iyi rap’çi’ ödülünü kazanan Blok3, geceye anne ve babası ile katıldı.





Ayçe İşözen





Buse İskenderoğlu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir elbise giydi.





Afra Saraçoğlu, Ganni marka saten takım ve Jimmy Choo ayakkabı tercih etti. Oyuncu, “Heyecanlıyız, güzel bir sezon geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz” dedi.





Aslıhan Karalar





‘En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Ecem Erkek, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Bu kadar şık insanı en son kuzenimin sünnet düğününde gördüm. Bu ödüller yaptığınız işlerin görüldüğünü ve takdir edildiğini gösteriyor. O yüzden çok kıymetli.”





Jordan Boyner-Jennifer Boyner



Keremcem



Somer Sivrioğlu







Miray Akay



Damla Uğurtürk



Ersin Arıcı-Diren Polatoğulları



Levent Dörter-Dilan Çıtak Tatlıses





Beril Pozam





Tara De Vries, Raisa Vannesa tasarımı siyah gümüş detaylı bir elbise giydi.





Sevcan Yaşar





Elvan Odabaşı-Serhat Kaynarpınar





Ece Kurtoğlu-Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu-Ebru Kurtoğlu





‘Ya Çok Seversen’ dizisinin partnerleri Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan şıklıkları ile göz kamaştırdı. Kerem Bürsin, geçen günlerde Hadise ile adının anılması hakkındaki sorulara “Hadise’yi severim, çok saygı duyarım ama öyle bir şey yok” cevabını verdi.





DeryaBedavacı, “en iyi arabesk fantezi kadın şarkıcı” ödülüne layık görüldü.





Eylül Tumbar’ın kıyafeti Raşit Bağzıbağlı tasarımıydı.





Tara De Vries, Raisa Vannesa tasarımı siyah gümüş detaylı bir elbise giydi.





Mina Ceran-Mert Vidinli





Orkun Ün, Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi. Özlem Yıldız, derin göğüs ve bacak dekolteli siyah bir elbise tercih etti.

