Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kıyafetler yarıştı

Davetliler, Zorlu PSM’nin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.Kelebek yazarı Orkun Ün, “Konuştukça” programının sunucusu Özlem Yıldız, “Magazin D” programının yapımcısı Timuçin Güner ve sunucu Tara De Vries, kırmızı halı röportajlarıyla ekrana geldi.Belgeseli olacak
Gecenin açılış şovunu yapan İrem Derici, törene yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile el ele katıldı. Derici, “1 aydır kanlı bir süreç geçiyor. Provalar çok yoğundu. Bir yandan konserler devam ediyordu. Fakat hırs yaptım bu işi. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek Töreni’nde yine bir şov yapmıştım. O zaman toy bir çocuktum. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir kadınım. Gökhan da sahne şovumun belgeselini çekecek” dedi.‘Bu gece süslü ol’ dediler
Perihan Savaş, törene oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile katıldı. Savaş, “Her zaman sadelikten yanayım ama ‘Bu gece biraz daha süslü ol’ dediler. ‘Dilek Taşı’ndan dolayı üzerimde taşları tercih ettim. ‘Dilek Taşı’nın çekimleri çok yoğun geçiyor” dedi.Hayaller ve gerçekler
“En iyi komedi dizisi” seçilen “Güldür Güldür Show”un oyuncularının kırmızı halıda röportaj verdiği sırada Kıvanç Tatlıtuğ mekâna giriş yaptı. Ekip, muhabirlere esprili bir şekilde “Çok uzatmayalım, kameralar Kıvanç Bey’e yükselecek. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz, mikrofonu sahiplerine bırakıyoruz. Hayaller ve gerçekler” dedi.1 saatte hazırlandım
Şevval Şahin, “Kıyafetim, Tayfun Kaba imzalı. Makyajımı kendim yaptım. Hazırlanmam 1 saat sürdü. Artık defilelerden alışık olduğum için çok hızlıyım. Çok özel bir gece. Pantene Altın Kelebek Töreni, Türkiye’de 1 numara. Çok eğlenceli bir akşam geçireceğimize de eminim” diye konuştu. Öznur Serçeler, Züleyha Kuru imzalı bir elbise tercih etti.
Naz Elmas
Sinan Güleryüz-Özge Özder
Özge Özacar, Cihan Nacar imzalı kostümüyle Konunun benimle alakası yok
Melike Şahin, İBB’nin düzenlediği öğretmenlere özel konserde şiddetli rüzgar nedeniyle sahneye çıkmamıştı. İBB’nin Şahin’in ekibini suçladığı açıklama üzerine ünlü şarkıcı şunları söyledi: “Kimseyi ikna etmekle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Konunun benimle alakası yok, süreç yanlış yönetildi.”Madrigal
Mehmet YalçınkayaFunda Çevikoğulları-Demirören Medya Gazeteler Reklam Satış Grup Başkanı Orçun ÇevikoğullarıSerenay Sarıkaya, Versace marka siyah bir elbise giydi... Cihan Şensözlü
Atiye
Halime Alan-Mehmet Çepiç
Çağlar Çorumlu
Günsel Ülkü-Sayım ÇınarYasemin Yürük‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olan Simay Barlas’ın kıyafeti Nicholas the Label markaydı.
Merih Ermakastar
Şevval Sam
Feyza Kalaycıoğlu-İrfan Karakaş
Samet Kaan Kuyucu
Salih Bademci, geceye eşi İmer Özgün ile katıldı. Bademci, “İlk defa Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katıldım. Herkese çok teşekkür ediyorum, övene de dövene de” dedi. Genç kalmak güzel de geç kalmaktan korkuyorum
Ahmet Selçuk İlkan “Gençlik sırrınız nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şiirler, şarkılar yaşam sevincidir. İnadına yarınlara sarılmaktır diye düşünüyorum gençlik sırrımın. Genç kalmak güzel de geç kalmaktan korkuyorum. O yüzden hep koşuyorum.”Gecede Cihan Nacar imzalı bir elbise giyen Tülin Şahin, objektiflere modacıyla poz verdi.Perihan Ünlücan, Karun Kıraç imzalı bir elbise giydi.
Seçkin Piriler
Merve Ateş-Zeynep Atılgan
Ünlü şef Danilo Zanna, geceye oğlu Zeno Tibet ile katıldı.
“Arka Sokaklar” dizisinde Volkan Komiser’i canlandırırken lenfoma kanserine yakalanan ve diziye veda eden Boğaç Aksoy, sağlığına kavuştuktan sonra törende kameralar karşısına geçti. Oyuncu, “Uzun bir aradan sonra çok şükür yeniden aranızdayım. O yüzden biraz heyecan var. Şimdi yeni projeler var. Yavaş yavaş geliyorum” dedi.
Pınar Deniz, Özgür Masur tasarımı bir elbise giydi.
Yasemin Yılmaz
Banu Zorlu “Altın Kelebek’te bulunmaktan çok mutluyum. Benim hem oyuncu hem de şarkıcı olarak iki ödülüm var. Arkadaşım Mehmet de Almanya’da ünlü Türk oyuncu. Bu gece kavalyem olarak yanımda” dedi.Ahmet Haktan ZavlakTolga Yüce- Olga Kalemci
Emina Jahovic, törene oğlu Yaman Sandal ile katıldı. Jahovic, Farda marka bir elbise giydi.
Cansu Taşkın
Nebahat Çehre, “Bu gece ödül verenlerden biriyim. Onun da çok büyük heyecanı var. Kıyafetimi Cihan Nacar hazırladı. Anlaşabildiğiniz tasarımcılar olduğu zaman böyle gecelere hazırlanmakta çok zorlanmıyoruz. Sanki ödül bana verilecek gibi heyecanlıyım” dedi.
Dilek Arslan Dilber, Cengiz Aktürk tasarımı elbise giydi.
Engin Benli
Mina Ceran’ın kıyafeti Amor Garibovic tasarımıydı.
DAMAT ARAMIYORUM
Esra Sönmezer “Aslında gelin demeyelim, kuğu gibi oldum. Beyaz temizliğin simgesidir, ben de temizlik hastalığı olduğu için beyazı tercih ettim. 2024 içinde evlilik gibi bir hayalim yok. Beyazı sevdiğim için bu elbiseyi giydim, damat da aramıyorum” dedi.
Kerimhan Dumanİlayda Oymak, Cihan Nacar tasarımı bir elbise giydi.
‘En iyi rap’çi’ ödülünü kazanan Blok3, geceye anne ve babası ile katıldı.
Ayçe İşözen
Buse İskenderoğlu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir elbise giydi.
Afra Saraçoğlu, Ganni marka saten takım ve Jimmy Choo ayakkabı tercih etti. Oyuncu, “Heyecanlıyız, güzel bir sezon geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz” dedi.
Aslıhan Karalar
‘En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Ecem Erkek, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Bu kadar şık insanı en son kuzenimin sünnet düğününde gördüm. Bu ödüller yaptığınız işlerin görüldüğünü ve takdir edildiğini gösteriyor. O yüzden çok kıymetli.”
Jordan Boyner-Jennifer Boyner
Keremcem
Somer Sivrioğlu
Doğu Swag-Semicenk
Miray Akay
Damla Uğurtürk
Ersin Arıcı-Diren Polatoğulları
Levent Dörter-Dilan Çıtak Tatlıses
Beril Pozam
Tara De Vries, Raisa Vannesa tasarımı siyah gümüş detaylı bir elbise giydi.
Sevcan Yaşar
Elvan Odabaşı-Serhat Kaynarpınar
Ece Kurtoğlu-Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu-Ebru Kurtoğlu
‘Ya Çok Seversen’ dizisinin partnerleri Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan şıklıkları ile göz kamaştırdı. Kerem Bürsin, geçen günlerde Hadise ile adının anılması hakkındaki sorulara “Hadise’yi severim, çok saygı duyarım ama öyle bir şey yok” cevabını verdi.
DeryaBedavacı, “en iyi arabesk fantezi kadın şarkıcı” ödülüne layık görüldü.
Eylül Tumbar’ın kıyafeti Raşit Bağzıbağlı tasarımıydı.
Tara De Vries, Raisa Vannesa tasarımı siyah gümüş detaylı bir elbise giydi.
Mina Ceran-Mert Vidinli
Orkun Ün, Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi. Özlem Yıldız, derin göğüs ve bacak dekolteli siyah bir elbise tercih etti.