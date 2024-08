Kill Bill yıldızı ünlü oyuncu aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı

Haberin Devamı

Haber ajanslarının geçtiği son dakika bilgisine göre Michael Madsen eşiyle yaşadığı bir “anlaşmazlığın” ardından aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, geçtiğimiz hafta sonu gece yarısından sonra bir kadından “kocasının kendisini ittiği ve evden dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği” iddiasıyla bir telefon aldıklarını doğruladı.

Söz konusu kadının daha sonra aktörün eşi DeAnna Madsen olduğu doğrulandı.

Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Once Upon a Time ... in Hollywood ve Kill Bill gibi birçok Quentin Tarantino filminde rol alan Madsen, “kusurlu davranış” suçlamasıyla Kaliforniya Malibu'da tutuklandı.

66 yaşındaki aktör daha sonra 20 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Madsen'in basın temsilcisi Variety'ye yaptığı açıklamada “Michael ve eşi arasında yaşanan bir anlaşmazlıktı ve umarız her ikisi için de olumlu bir şekilde çözülür” dedi.

Madsen uzun kariyeri boyunca Tarantino filmleriyle tanınmış olsa da Thelma & Louise, Sin City ve Donnie Brasco'nun yanı sıra James Bond filmi Die Another Day'de gibi önemli yapımlarda da rol aldı.